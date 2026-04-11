ایران کے خلاف "غیر قانونی جنگ" کے خاتمے کے لیے پاکستان سفارتی کوششوں کا مرکز بن گیا، رضا امیری

یہ جنگ نہ صرف ایرانی قوم اور تہذیب کے خلاف صریح جرم ہے بلکہ اس نے خطے اور دنیا کے امن و سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال دیا

ویب ڈیسک April 11, 2026
facebook whatsup

پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ اسلام آباد ایران کے خلاف جاری ایک "غیر قانونی جنگ" کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا مرکز بن گیا ہے۔

اپنے بیان میں ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ یہ جنگ نہ صرف ایرانی قوم اور تہذیب کے خلاف صریح جرم ہے بلکہ اس نے خطے اور دنیا کے امن و سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔

رضا امیری مقدم نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے ثالثی کی کوششیں اہم پیش رفت ہیں اور اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا امریکہ میزبان ملک پاکستان کی سفارتی کوششوں کا احترام کرتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ایرانی قوم کے خلاف جاری غیر قانونی جنگ کے خاتمے میں مدد کے لیے پاکستان کے "گڈ آفسز" کی میزبانی کر رہا ہے۔

ایرانی سفیر کے مطابق موجودہ صورتحال نہایت حساس ہے اور جنگ کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں بلکہ عالمی سلامتی کو بھی متاثر کر رہے ہیں، اس لیے سفارتی کوششوں کو کامیاب بنانا ضروری ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران امریکا مذاکرات کی کامیابی کیلیے بھرپور کوشش کریں گے باقی نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وزیراعظم

Express News

ولی عہد محمد بن سلمان کی سرپرستی میں دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات مزید مستحکم ہوں گے، وزیراعظم

Express News

جعلی سرٹیفکیٹ جمع کرانے پر عدالت کا خاتون اے ایس پی کے خلاف کارروائی کا حکم

Express News

اسلام آباد اور پنڈی میں کل بھی تعطیل کا اعلان

Express News

وزیراعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان

Express News

کراچی سیف سٹی پروجیکٹ فیزٹو کی منظوری، مزید 2300 اسمارٹ کیمرے لگائے جائیںگے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو