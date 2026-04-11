چین کی ایران کو دفاعی نظام کی فراہمی سے متعلق امریکی دعووں کی تردید

چین کی جانب سے بیان میڈیا پر گردش کرنے والے دعوؤں کے جواب میں آیا

ویب ڈیسک April 11, 2026
چین نے امریکی ایجنسیوں کی جانب سے کیے گئے اُن دعووں کی تردید کی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ چین ایران کو جدید دفاعی نظام فراہم کررہا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق چین نے ان دعوؤں کی تردید کی ہے کہ وہ ایران کو ہفتوں کے اندر نئے فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چین نے ایسی رپورٹس کو غلط قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔

سی این این کے مطابق واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا کہ بیجنگ نے جاری جنگ میں شامل کسی فریق کو ہتھیار فراہم نہیں کیے ہیں۔

چین کی جانب سے یہ بیان میڈیا پر گردش کرنے والے ان دعوؤں کے جواب میں آیا ہے کہ چین ایران کی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کی تیاری کر رہا ہے، ایسا اقدام جس سے علاقائی کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

چینی حکام نے اس بات پر زور دیا کہ ایسی رپورٹیں بے بنیاد ہیں، بیجنگ کی جانب سے کسی بھی فریق کو مسلح نہ کرنے کے موقف کا اعادہ کیا گیا۔
متعلقہ

Express News

ایران جنگ؛ امریکا میں مہنگائی کا طوفان؛ معیشت غیر یقینی کا شکار

Express News

آبنائے ہرمز بند رہی تو 3 ہفتوں میں جیٹ فیول کی شدید قلت پیدا ہوسکتی ہے

Express News

جنگی جہازوں پر بہترین ہتھیار رکھ رہے ہیں، معاہدہ نہ ہوا تو بھرپور استعمال کریں گے؛ ٹرمپ

Express News

جنگ بندی مذاکرات سے قبل ہماری 2 شرائط پوری ہونا ابھی باقی ہیں: ایران

Express News

نیتن یاہو کا ایران جنگ میں فتح کا دعویٰ؛ اسرائیلی عوام نے سروے میں مسترد کردیا

Express News

آپ معجزہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، حق کیساتھ کھڑے ہوں؛ ایرانی سپریم لیڈر کا پڑوسی ممالک کو پیغام

