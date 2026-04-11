سندھ پولیس میں فضائی نگرانی کا شعبہ قائم کرنے کا فیصلہ

سندھ پولیس نے شہروں، ہائے ویز اور کچے کے علاقوں میں موثر و مستقل نگرانی کے لئے " شعبہ فضائی نگرانی " قائم کرنے کا فیصلہ کرلیا۔
آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کی زیرصدارت شعبہ فضائی نگرانی کے قیام سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں انہوں نے شعبے کے قیام سے متعلق سینئرافسران سے جامع و قابل عمل سفارشات طلب کرلیں۔ اجلاس میں شریک افسران نے فضائی نگرانی کے حوالے سے اپنے تجربات، تجاویز اور ممکنہ چیلنجز پر تفصیلی اظہارِ خیال کیا۔
آئی جی سندھ کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی اور فضائی نگرانی کے نظام کے ذریعے پولیسنگ و سرویلنس نہ صرف آسان بلکہ مزید مؤثر اور قابلِ اعتماد ہوجائے گی ، شہری علاقوں ، اہم شاہراہوں، ریلوے ٹریکس، ہائی ویز اور کچے کے علاقوں میں مسلسل فضائی نگرانی جرائم کی بروقت روک تھام، مشکوک سرگرمیوں کی نشاندہی اور فوری کارروائی کو یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔
ڈیجیٹل اور فضائی نگرانی کے مؤثر استعمال سے ٹریفک مینجمنٹ، ہجوم پر قابو، عوامی اجتماعات کی نگرانی اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو مزید موثر بنایا جاسکے گا۔ آئی جی سندھ نے ہدایت دی کہ مجوزہ کمیٹی شعبے کے قیام کے لیے تمام دستاویزی امور، تکنیکی ضروریات اور تربیتی پروگرامز پرمشتمل جامع اور قابلِ عمل سفارشات جلد از جلد پیش کی جائیں، تمام متعلقہ ڈی آئی جیز، بالخصوص سکھر ولاڑکانہ آپریشنل ضروریات کے مطابق جامع و قابل عمل سفارشات کمیٹی کو پیش کریں۔