ٹرمپ کے غصے نے نیتن یاہو کو لبنان سے مذاکرات پر مجبور کیا

ویب ڈیسک April 11, 2026
facebook whatsup

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو کو فون کال کی جس میں انہوں نے درشت لحجہ اپنایا جس کے بعد اسرائیل لبنان کے ساتھ مذاکرات پر راضی ہوا۔

سی این این کے مطابق یہ ٹیلیفونک بات چیت اس سے کچھ دیر پہلے ہوئی جب اسرائیل نے لبنان کے ساتھ براہ راست جنگ بندی کے لیے بات چیت کا اعلان کیا۔

دوسری جانب اسرائیلی ذریعے نے بتایا کہ نیتن یاہو سمجھ گئے کہ اگر انہوں نے لبنان کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کیے تو ٹرمپ جنگ بندی کا اعلان کر سکتے ہیں۔

اس کال نے دونوں رہنماؤں کے درمیان طویل ٹیلیفونک رابطوں کا آغاز کیا جس میں لبنان کا معاملہ نمایاں رہا۔

ہفتے کے شروع میں نیتن یاہو نے ایران جنگ بندی سے پہلے ٹرمپ سے پہلے بات کی جس میں نیتن یاہو نے مبینہ طور پر زور دیا کہ لبنان کو جنگ بندی منصوبے میں شامل نہ کیا جائے۔

تاہم ایک دن بعد ٹرمپ نے نیتن یاہو پر حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی حملوں کو کم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جس میں لبنانی صحت کے حکام کے مطابق 303 افراد اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہوئے۔

بلومبرگ نے بھی اطلاع دی کہ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو جنگ بندی میں لبنان کو بھی شامل کرنے سے آگاہ کیا۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو