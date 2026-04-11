کپل شرما کی نئی فلم کب ریلیز ہوگی، تاریخ کا اعلان کردیا گیا

فلم کی کہانی ایک خاندان کی زندگی میں وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلیوں اور دادی کی شادی جیسے منفرد خیال کے گرد گھومتی ہے

ویب ڈیسک April 11, 2026
بھارتی کامیڈین و اداکار کپل شرما کی فلم ’دادی کی شادی‘کا پہلا پوسٹر جاری کردیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق فلم میں کپل شرما، نیتو کپور، ردھیما کپور سیہنی اور سعدیہ خطیب اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔

پینوراما اسٹوڈیوز کے بینر تلے بننے والی فلم کی کہانی اور ہدایت کاری اشیش آر موہن نے کی ہے۔

فلم کے پوسٹر میں نیٹ فلکس کا لوگو بھی موجود ہے جو فلم کی ڈیجیٹل ریلیز کی جانب اشارہ کرتا ہے۔

فلم کا تصور ایک خاندان کی زندگی میں وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلیوں اور دادی کی شادی جیسے منفرد خیال کے گرد گھومتا ہے۔

یہ خاندانی کامیڈی فلم 8 مئی کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
