کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے غیرملکی پلیئرز کی انجوائےمنٹ، پیڈل اور گالف سرگرمیوں میں شرکت

 ان غیر ملکی کرکٹرز نے ایس ایس یو کے ٹینس کورٹس پر بھی وقت گزارا اور  مختلف شاٹس کھیلتے رہے

زبیر نذیر خان April 11, 2026
facebook whatsup

پی ایس ایل 11 میں اپنے پانچویں میچ میں دوسری فتح سے ہمکنار ہونے والی کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے غیر ملکی کھلاڑیوں نے پیڈل اور گالف کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے ہفتہ کو تفریحی دن گزارا۔

گزشتہ روز راولپنڈی پنڈیز کو 61 رنز سے شکست دے کر چار پوائنٹس جوڑنے والی کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے غیر ملکی کھلاڑی ریلی روسو، بین میکڈرموٹ، بریٹ ہیمپٹن، سیم ہارپر، الزاری جوزف، بیون جیکبز اور ٹام کرن ہفتے کی دوپہر  کراچی گالف کلب پہنچے اور چلچلاتی دھوپ میں لش گرین  کورس  پر گالف کھیلی اور لطف اندوز ہوئے۔

 ان غیر ملکی کرکٹرز نے ایس ایس یو کے ٹینس کورٹس پر بھی وقت گزارا اور  مختلف شاٹس کھیلتے رہے، اگلے میچ میں 15اپریل کو پشاور زلمی سے مقابلہ کرنے  کے لیے کوئٹہ گلیڈی ایٹر کی ٹیم اتوار کو صبح پریکٹس سیشن میں شرکت کرے گی۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو