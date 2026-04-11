پاکستان کے اسٹار بیٹر بابر اعظم نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں ایک اور بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے اور وہ لیگ کی تاریخ میں 4 ہزار رنز مکمل کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔
بابر اعظم نے یہ شاندار سنگ میل 104 میچز کھیل کر حاصل کیا جس کے دوران انہوں نے 2 سنچریاں اور 37 نصف سنچریاں بھی اسکور کیں۔ ان کی مستقل مزاجی اور عمدہ بیٹنگ نے انہیں پی ایس ایل کے کامیاب ترین بیٹرز میں شامل کر دیا۔
بابر اعظم پی ایس ایل میں تین مختلف ٹیموں کی نمائندگی کر چکے ہیں جن میں اسلام آباد یونائیٹڈ، کراچی کنگز اور پشاور زلمی شامل ہیں۔ ہر ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے انہوں نے اپنی کارکردگی سے شائقین کرکٹ کو متاثر کیا۔