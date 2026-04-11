راولپنڈی؛ پیٹرلیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد ٹرانسپورٹ کرایوں میں بڑی کمی

ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور تمام ٹرانسپورٹ یونینز میں کرائے کم کرنے پر اتفاق ہوا ہے، ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی

عمران اصغر April 11, 2026
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد راولپنڈی ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کرایوں میں بھی بڑی کمی کر دی۔

ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق سیکریٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی سید اسد عباس نے ٹرانسپورٹرز سے اہم اجلاس کیا اور پبلک ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کردی گئی۔

بیان میں کہا گیا کہ ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں کے کرائے 15 فیصد کم کردیے گئے ہیں، پیٹرول گاڑیوں کے کرایوں میں 5 فیصد اور گڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 26 فیصد تک کمی پر اتفاق ہوگیا ہے۔

ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بتایا کہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور تمام ٹرانسپورٹ یونینز میں کرائے کم کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔

سیکریٹری ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ پبلک ٹرانسپورٹ اور گڈز ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی سے مہنگائی میں بھی کمی آئے گی۔
