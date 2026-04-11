پی ایس ایل 11: اسلام آباد یونائیٹڈ اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان میچ کل کھیلا جائے گا

حیدرآباد کنگز مین نے ہفتے کی شب کراچی کنگز کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر ایونٹ میں پہلی کامیابی حاصل کی

زبیر نذیر خان April 11, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 میں اتوار کو 21 واں میچ نیشنل اسٹیڈیم کراچی پر اسلام آباد یونائٹیڈ اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان کھیلا جائے گا۔

اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم اپنے چھٹے میچ میں چوتھی فتح کے جستجو کرے گی۔ ایک میچ میں ناکامی سے دوچار ہونے والی اسلام آباد یونائٹیڈ کا ایک مقابلہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکا تھا۔اسلام آباد یونائٹیڈ کے مجموعی طور پر سات پوائنٹس ہیں۔

دوسری جانب ہفتے کی شب کراچی کنگز کو چار وکٹوں سے مات دینے والی حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم اپنے چھٹے میچ میں دوسری فتح کے لیے میدان میں اترے گی۔
متعلقہ

Express News

پی ایس ایل11: اسلام آباد یونائٹیڈ اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان میچ کل کھیلا جائے گا

Express News

پاکستان میں ایران اور امریکا کے وفود کی ملاقات فیصلہ کن لمحہ ہے، شاہد آفریدی

Express News

پی ایس ایل 11: اسلام آباد یونائیٹڈ اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان میچ کل کھیلا جائے گا

Express News

بابر اعظم پی ایس ایل میں 4 ہزار رنز مکمل کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے

Express News

پی ایس ایل میں سندھ ڈربی کی انٹری، آج کی فاتح ٹیم کو سندھ کا تاج تحفے میں دیا جائے گا

Express News

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے غیرملکی پلیئرز کی انجوائےمنٹ، پیڈل اور گالف سرگرمیوں میں شرکت

