کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر فٹنس کے مسائل سے دو چار

حیدرآباد کنگز مین کے خلاف میچ میں ٹیم کی قیادت نہ کرنے والے آسٹریلوی بیٹر کے ضروری ایکسرے اور ٹیسٹ لیے گئے ہیں

زبیر نذیر خان April 11, 2026
facebook whatsup

کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر فٹنس کے مسائل سے دو چار ہیں۔

 ہفتہ کو حیدرآباد کنگز مین کے خلاف میچ میں ٹیم کی قیادت نہ کرنے والے آسٹریلوی بیٹر کے ضروری ایکسرے اور ٹیسٹ لیے گئے ہیں، دوسری جانب فرنچائز نے  امید ظاہر کی ہے کہ ڈیوڈ وارنر  اگلے میچز میں قیادت کے لیے دستیاب ہوں گے۔

واضح رہے کہ تعطیلات کے لیے وطن جانے والے ڈیوڈ وارنر کو سڈنی پولیس نے نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا،ضمانت پر رہائی کے بعد 9 اپریل کو کراچی پہنچنے والے ڈیوڈ وارنر نے اسی روز پشاور زلمی کے خلاف میچ میں حصہ لیا تھا، تاہم وہ پہلی ہی گیند پر کوئی رن بنائے بغیر آؤٹ ہو گئے تھے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پی ایس ایل11: اسلام آباد یونائٹیڈ اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان میچ کل کھیلا جائے گا

Express News

پاکستان میں ایران اور امریکا کے وفود کی ملاقات فیصلہ کن لمحہ ہے، شاہد آفریدی

Express News

پی ایس ایل 11: اسلام آباد یونائیٹڈ اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان میچ کل کھیلا جائے گا

Express News

بابر اعظم پی ایس ایل میں 4 ہزار رنز مکمل کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے

Express News

پی ایس ایل میں سندھ ڈربی کی انٹری، آج کی فاتح ٹیم کو سندھ کا تاج تحفے میں دیا جائے گا

Express News

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے غیرملکی پلیئرز کی انجوائےمنٹ، پیڈل اور گالف سرگرمیوں میں شرکت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو