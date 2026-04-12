امریکی خاندان کو پانچ برس بعد گمشدہ بلی مل گئی

بِلی کو رواں برس مارچ کے آخر میں جانوروں کے شیلٹر میں لایا گیا تھا

ویب ڈیسک April 12, 2026
facebook whatsup

امریکا میں ایک خاندان کو پانچ برس سے گمشدہ پالتو بلی مل گئی۔

ٹیکساس میں موجود ولیمسن کاؤنٹی ریجنل اینیمل شیلٹر نے بتایا کہ بلی کو رواں برس مارچ کے آخر میں فیسلیٹی میں لایا گیا اور جب اس کی مائیکرو چپ کو اسکین کیا گیا تو اس کے مالکان کی معلومات سامنے آئی۔

بلی کے مالک نے بتایا کہ ان کی اہلیہ کو ایک ای میل موصول ہوئی جس میں لکھا تھا کہ چِپ مل گئی۔ جس کے بعد انہوں نے ولیمسن کاؤنٹی کا ’لاسٹ اینڈ فاؤنڈ‘ پیج چیک کیا اور وہاں انہیں اپنی پالتو بلی دِکھی۔

شیلٹر کے اہلکاروں یہ جان کر حیران تھے کہ ‘کِٹ کیٹ‘ نامی یہ بلی پانچ برسوں سے گمشدہ تھی۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو