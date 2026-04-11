پی ایس ایل 11 میں اپنے پانچویں میچ میں تیسری شکست سے ہمکنار ہونے والی دفاعی چیمپین لاہور قلندرز کے اسامہ میر نے کہا ہے کہ ٹیم کمبینیشن تبدیل ہونے سے کارکردگی پر اثر پڑا ہے،اگلے میچز میں خامیاں دور کر کے کامیابی کی کوشش کریں گے۔
ہفتہ کو نیشنل اسٹیڈیم میں پشاور زلمی کے ہاتھوں 76 رنز سے شکست کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے 30 سالہ انٹرنیشنل اسامہ امیر نے کہا کہ غلطیاں کرنے سے ہمیں شکست کا سامنا رہا ، کوشش ہوگی کہ اگلے میچز میں کم بیک کریں، کمبینیشن بدلنے سے بھی ٹیم پر اثر پڑا،لاہور میں کھیلے جانے والے پہلے مرحلے میں فاسٹ بولنگ پر توجہ رہی ۔
ان کا کہنا تھا کہ لاہور کے مقابلے میں کراچی کی کنڈیشنز قدرے مختلف ہیں، کراچی میں اسپن بولنگ کو کنڈیشن کے مطابق استعمال کیا، اب تک ہم نے ڈے میچز کھیلے ،ابھی نائٹ میچَز کھیلنا ہیں،غلطیوں سے ہمیں سیکھنا ہے اور یہ اگلے میچ میں نظر بھی آئے گا۔
دوسری جانب میچ میں کامیابی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سری لنکا سے تعلق رکھنے والے پشاور زلمی کے31 سالہ بیٹر کوشل مینڈس کا کہنا تھا کہ پاور پلے کو درست انداز میں استعمال کرنے سے اچھی بیٹنگ رہی،گزشتہ میچ کی طرح ہفتہ کو لاہور قلندرز کے خلاف بیٹنگ کرتے ہوئے بھی دوسرے اینڈ سے بابر اعظم کی بہترین سپورٹ ملی ،48 گیندوں پر پانچ چوکوں اور چار چھکوں کی مدد سے 74 رنز کی اننگ کھیلنے والے کوشل مینڈس نے کہا کہ وہ مقامی کنڈیشنز کو اچھا سمجھ چکے ہیں۔
گزشتہ میچ میں کراچی کنگز کے خلاف سینچری جڑنے والے کوشل مینڈس کا کہنا تھا کہ 52 گیندوں پر 109 رنز کی اننگز سےان کے اعتماد میں اضافہ ہوا تھا، بابر اعظم کا اعتماد بحال ہوا ہے اور وہ فارم میں آگئے ہیں،بابر اعظم کھیلے ہوئے گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتے، پیر کواگلے میچ میں پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ملتان سلطانز کو قابو پا کرفتوحات کے سلسلے کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ مجھے پاکستان میں کھیلنا اچھا لگتا ہے،یہاں کی وکٹ بہت اچھی اور بیٹرز کو سپورٹ کرتی ہیں،فاسٹ بولرز کو اس طرز کی وکٹ پر کھیلنا زیادہ مشکل نہیں لگتا۔