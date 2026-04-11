ایران سے معاہدہ ہو یا نہ ہو کوئی پروا نہیں، ہم جنگ جیت چکے ہیں، ٹرمپ

واشنگٹن:
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری اہم سفارتی عمل پر غیر معمولی بے نیازی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے نتائج سے انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ ڈیل طے پا بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، لیکن دونوں صورتوں میں امریکہ اپنے مؤقف پر قائم رہے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آگے کیا ہوتا ہے مگر کامیابی یا ناکامی میرے لیے اہم نہیں۔
امریکی صدر نے مزید دعویٰ کیا کہ امریکہ پہلے ہی ایران کے خلاف برتری حاصل کر چکا ہے, ایرانی قیادت ختم کر دی گئی ہے، ان کی نیوی، فضائی اور دفاعی نظام کو ختم کر دیا ہے اور اس تنازع میں کامیابی اس کے حصے میں آ چکی ہے۔
ٹرمپ نے حساس بحری گزرگاہ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر بھی تشویش ظاہر کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہاں بارودی سرنگوں کی موجودگی کا خدشہ ہے تاہم امریکی فورسز جدید مشینری کے ذریعے ان کی صفائی میں مصروف ہیں۔
ان کا ایران کو چین کی جانب سے اسلحہ فراہم کرنے کی اطلاعات پر کہنا تھا کہ اگر یہ بات درست ہوئی تو اس کے نتائج چین کے لیے انتہائی سنگین ہوں گے۔