ایران سے معاہدہ ہو یا نہ ہو کوئی پروا نہیں، ہم جنگ جیت چکے ہیں، ٹرمپ

ہم دیکھ رہے ہیں آگے کیا ہوتا ہے مگر کامیابی یا ناکامی میرے لیے اہم نہیں، امریکی صدر

ویب ڈیسک April 11, 2026
واشنگٹن:

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری اہم سفارتی عمل پر غیر معمولی بے نیازی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے نتائج سے انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ ڈیل طے پا بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، لیکن دونوں صورتوں میں امریکہ اپنے مؤقف پر قائم رہے گا۔

ان کا کہنا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آگے کیا ہوتا ہے مگر کامیابی یا ناکامی میرے لیے اہم نہیں۔

Express News

امریکی صدر نے مزید دعویٰ کیا کہ امریکہ پہلے ہی ایران کے خلاف برتری حاصل کر چکا ہے, ایرانی قیادت ختم کر دی گئی ہے، ان کی نیوی، فضائی اور دفاعی نظام کو ختم کر دیا ہے اور اس تنازع میں کامیابی اس کے حصے میں آ چکی ہے۔

ٹرمپ نے حساس بحری گزرگاہ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر بھی تشویش ظاہر کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہاں بارودی سرنگوں کی موجودگی کا خدشہ ہے تاہم امریکی فورسز جدید مشینری کے ذریعے ان کی صفائی میں مصروف ہیں۔

ان کا ایران کو چین کی جانب سے اسلحہ فراہم کرنے کی اطلاعات پر کہنا تھا کہ اگر یہ بات درست ہوئی تو اس کے نتائج چین کے لیے انتہائی سنگین ہوں گے۔
