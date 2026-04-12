اسلام آباد مذاکرات، ایران اور امریکا کے درمیان پہلا دور مکمل، آج بھی بیٹھک ہو گی، ایرانی میڈیا

تکنیکی ماہرین کی ٹیموں نے تحریری مسودوں کا تبادلہ بھی کیا

ویب ڈیسک April 12, 2026
facebook whatsup

ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق پاکستان کی ثالثی میں امریکا اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا ایک اہم مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔

ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق یہ مذاکرات پاکستان میں مقامی وقت کے مطابق آج اتوار کی صبح 3 بج کر 12 منٹ پر اختتام پذیر ہوئے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ اس مرحلے میں دونوں ممالک کے وفود کے درمیان بالمشافہ ملاقاتوں کا ایک اور دور ہوا جس کے بعد تکنیکی ماہرین کی ٹیموں نے تحریری مسودوں کا تبادلہ بھی کیا۔

رپورٹس کے مطابق یہ پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ فریقین کسی ممکنہ معاہدے کی سمت عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں، تاہم حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے مزید مشاورت جاری ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

Express News

ایرانی حکومت نے واضح کیا ہے کہ مذاکراتی عمل ختم نہیں ہوا بلکہ آج بھی بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہم معاملات پر ابھی مزید پیش رفت متوقع ہے۔

اسلام آباد مذاکرات میں امریکی وفد کی سربراہی نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں، جس میں ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور مشرق وسطیٰ کے لیے نمائندے اسٹیو ویٹکوف شامل ہیں۔

ایرانی وفد پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کی سربراہی میں وزیرخارجہ عباس عراقچی اور دیگر رہنماؤں پر مشتمل ہے۔

 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو