امید ہے فریقین مذاکرات جاری رکھیں گے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار

دونوں ممالک کا شکر گزار ہوں، پاکستان اپنی سفارتی کوشیں جاری رکھے گا، وزیر خارجہ کی میڈیا بریفنگ

ویب ڈیسک April 12, 2026
facebook whatsup

نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ امید ہے فریقین دنیا اور خطے میں پائیدار امن کیلئے مذاکرات جاری رکھیں گے۔

اسلام آباد میں مختصر میڈیا بریفنگ میں اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں ممالک کے وفود مذاکرات کیلئے پاکستان آئے جس پر دونوں کا شکریہ اداک کرتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ امریکا اور ایران سیز فائر معاہدے کو برقرار رکھیں۔

اسحاق ڈار نے کہا کہ امید ہے دونوں فریق مثبت سوچ کے ساتھ امن کو برقرار رکھنے کیلئے آگے بڑھیں گے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے اختلافات کو ختم کرانے کی کوشش کی، پاکستان امن کیلئے کردار ادا کرتا رہے گا۔

نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان ایران اور امریکا کے درمیان رابطے کیلئے سہولت کاری جاری رکھے گا، وزیر اعظم کی درخواست پر جنگ بندی منظور کرنے پر شکر گزار ہیں۔ مذاکراتی عمل میں شریک امریکا اور ایران کے وفود کا شکر گزار ہوں۔

اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں وفود کے درمیان مثبت اور تعمیری مذاکرات کے متعدد دور ہوئے۔ فیلڈ مارشل کے ساتھ ملکر مذاکرات کے متعدد ادوار میں شرکت کی، 24 گھنٹے جاری رہنے والے مذاکرات آج صبح مکمل ہوئے، پاکستان اپنی سفارتی کوشیں جاری رکھے گا۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو