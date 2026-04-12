امید ہے فریقین مذاکرات جاری رکھیں گے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار

نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ امید ہے فریقین دنیا اور خطے میں پائیدار امن کیلئے مذاکرات جاری رکھیں گے۔
اسلام آباد میں مختصر میڈیا بریفنگ میں اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں ممالک کے وفود مذاکرات کیلئے پاکستان آئے جس پر دونوں کا شکریہ اداک کرتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ امریکا اور ایران سیز فائر معاہدے کو برقرار رکھیں۔
اسحاق ڈار نے کہا کہ امید ہے دونوں فریق مثبت سوچ کے ساتھ امن کو برقرار رکھنے کیلئے آگے بڑھیں گے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے اختلافات کو ختم کرانے کی کوشش کی، پاکستان امن کیلئے کردار ادا کرتا رہے گا۔
نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان ایران اور امریکا کے درمیان رابطے کیلئے سہولت کاری جاری رکھے گا، وزیر اعظم کی درخواست پر جنگ بندی منظور کرنے پر شکر گزار ہیں۔ مذاکراتی عمل میں شریک امریکا اور ایران کے وفود کا شکر گزار ہوں۔
اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں وفود کے درمیان مثبت اور تعمیری مذاکرات کے متعدد دور ہوئے۔ فیلڈ مارشل کے ساتھ ملکر مذاکرات کے متعدد ادوار میں شرکت کی، 24 گھنٹے جاری رہنے والے مذاکرات آج صبح مکمل ہوئے، پاکستان اپنی سفارتی کوشیں جاری رکھے گا۔