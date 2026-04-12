کوشل مینڈس پی ایس ایل چھوڑ کر آئی پی ایل جانے کے سوال پر خاموش رہ گئے

گزشتہ برس مینڈس نے سیکیورٹی خدشات کے باعث ٹورنامنٹ کے باقی میچز کے لیے پاکستان نہ آنے کا فیصلہ کیا تھا

ویب ڈیسک April 12, 2026
کراچی: پشاور زلمی کی نمائندگی کرنے والے کوشل مینڈس پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے 10 ویں ایڈیشن کے دوران لیگ چھوڑ کر انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) میں شمولیت کے فیصلے سے متعلق سوال پر خاموش رہ گئے۔

لاہور قلندرز کے خلاف زلمی کی فتح کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ گزشتہ برس آپ سیکیورٹی خدشات کو جواز بنا کر پی ایس ایل سے دستبردار ہوکر آئی پی ایل میں گجرات ٹائٹنز کے لیے کھیلنے گئے کیا اس پر آپ کو پچھتاوا ہے؟ اس پر سری لنکن کرکٹر جواب دینے کے بجائے ہنسنے لگے اور خاموش ہوگئے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق اُس وقت مینڈس نے سیکیورٹی خدشات کے باعث ٹورنامنٹ کے باقی میچز کے لیے پاکستان نہ آنے کا فیصلہ کیا تھا اور اپنی توجہ آئی پی ایل پر مرکوز کر دی، جہاں وہ اس سے قبل کبھی نہیں کھیلے تھے۔

بعد ازاں انہیں گجرات ٹائٹنز اسکواڈ میں جوس بٹلر کے متبادل کے طور پر شامل کیا گیا، جو ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز سے قبل قومی ذمہ داریوں کے باعث دستیاب نہیں تھے۔

صحافیوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ اب اس فیصلے پر پچھتاوا محسوس کرتے ہیں، تاہم کوشل مینڈس نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے، جس کے بعد زلمی کے میڈیا منیجر نے مداخلت کرتے ہوئے صحافیوں سے کہا کہ سوالات کو صرف میچ تک محدود رکھا جائے۔
متعلقہ

Express News

پی ایس ایل11: اسلام آباد یونائٹیڈ اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان میچ کل کھیلا جائے گا

Express News

پاکستان میں ایران اور امریکا کے وفود کی ملاقات فیصلہ کن لمحہ ہے، شاہد آفریدی

Express News

پی ایس ایل 11: اسلام آباد یونائیٹڈ اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان میچ کل کھیلا جائے گا

Express News

بابر اعظم پی ایس ایل میں 4 ہزار رنز مکمل کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے

Express News

پی ایس ایل میں سندھ ڈربی کی انٹری، آج کی فاتح ٹیم کو سندھ کا تاج تحفے میں دیا جائے گا

Express News

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے غیرملکی پلیئرز کی انجوائےمنٹ، پیڈل اور گالف سرگرمیوں میں شرکت

