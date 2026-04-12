امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 2 ہزار سے زائد ایرانی بچوں کے زخمی ہونے کا انکشاف

زخمی ہونے والوں میں 124 بچے ایسے ہیں جن کی عمر پانچ سال سے بھی کم ہے

ویب ڈیسک April 12, 2026
facebook whatsup

تہران: ایران میں امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد زخمی ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے، جس نے انسانی بحران کے خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔

ایران کے ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ جعفر مغفر کے مطابق ان حملوں میں 18 سال سے کم عمر 2,115 بچے زخمی ہوئے ہیں۔

انہوں نے ایرانی خبر رساں ایجنسی مہر کو بتایا کہ زخمی ہونے والوں میں 124 بچے ایسے ہیں جن کی عمر پانچ سال سے بھی کم ہے، جبکہ 24 بچوں کی عمر دو سال سے بھی کم بتائی گئی ہے۔

مزید پڑھیں

رپورٹ کے مطابق خواتین بھی بڑی تعداد میں متاثر ہوئیں، اور تقریباً 5,000 خواتین زخمی ہوئیں۔ حکام کے مطابق زیادہ تر حملے ایران کے مختلف صوبوں، بشمول کرمان شاہ، اصفہان، تہران میں کیے گئے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری آبادی پر حملوں کے باعث انسانی بحران میں شدت آ سکتی ہے، جبکہ بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد کا زخمی ہونا عالمی سطح پر تشویش کا باعث بن سکتا ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو