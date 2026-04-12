لبنان پر اسرائیلی حملے جاری، وحشیانہ بمباری سے درجنوں اموات، انسانی بحران سنگین ہوگیا

تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مسلسل حملوں کے باعث لبنان میں سیکیورٹی صورتحال بدستور کشیدہ ہے

ویب ڈیسک April 12, 2026
بیروت: لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے اور مختلف علاقوں میں تازہ حملوں کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس سے خطے میں انسانی بحران مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔

لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی  کے مطابق جنوبی لبنان کے ضلع صور کے قصبے معروب میں اسرائیلی حملے کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسی طرح جنوبی قصبے قانا میں بھی ایک حملے میں 5 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔

رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فضائی کارروائیاں دیگر علاقوں تک بھی پھیل گئیں، جن میں البازوریہ، قلیلا، بفلِیہ اور قلوایہ شامل ہیں، جہاں متعدد حملے کیے گئے۔

لبنانی ذرائع کے مطابق گزشتہ رات قصبہ تفحتہ پر کیے گئے ایک حملے میں کم از کم 13 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس کے علاوہ جنوبی لبنان کے دیگر علاقوں جیسے کفرہ، حاریس، رشاف اور سریبین میں بھی اسرائیلی فضائی حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔

تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مسلسل حملوں کے باعث لبنان میں سیکیورٹی صورتحال بدستور کشیدہ ہے، جبکہ شہری آبادی کو شدید خطرات لاحق ہیں اور ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
متعلقہ

Express News

پاکستان میں اس وقت امریکی اور ایرانی وفد کے درمیان دو بدو مذاکرات جاری ہیں؛ وائٹ ہاؤس

Express News

پاکستان میں موجود وفد دل و جان سے ملکی مفادات کا دفاع کر رہا ہے؛ ایرانی صدر

Express News

سعودیہ اور قطر کی پاکستان کو 5 ارب ڈالر کے مالی تعاون کی یقین دہانی؛ ترک میڈیا

Express News

اسلام آباد مذاکرات خوش آئند ہیں؛ فریقین سنہری موقع سے فائدہ اُٹھائیں؛ اقوام متحدہ

Express News

امریکا آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں صاف کرکے دنیا پر احسان کر رہا ہے؛ ٹرمپ

Express News

لبنان؛ اسرائیلی حملے میں شہید اہلکاروں کی اجتماعی نماز جنازہ میں پورا شہر اُمڈ آیا

