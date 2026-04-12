ملک کے مختلف علاقوں میں 12 اپریل سے بارشوں کی پیشگوئی

نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے ایڈوائزری جاری کر دی

ویب ڈیسک April 12, 2026
این ڈی ایم اے نے 12 اپریل سے 17 اپریل تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔

پیشگوئی کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختون خوا، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلستان میں وقفے وقفے سے بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔

نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے ایڈوائزری جاری کر دی۔

ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق بارش کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں، رفتار کم رکھیں اور اگلی گاڑی سے فاصلہ زیادہ رکھیں۔ گاڑی کی لائٹس اور وائپر درست حالت میں رکھیں، اچانک بریک لگانے سے گریز کریں۔

موبائل فون استعمال نہ کریں اور اپنی مکمل توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھیں۔ کسی بھی مدد کی صورت میں، نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
متعلقہ

Express News

کراچی، شادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ سے 2 کمسن بچیاں زخمی

Express News

علاقائی کشیدگی میں کمی کیلیے سفارتی کوششیں مثبت پیشرفت ہیں، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی

Express News

پاکستان ایک مضبوط، ذمہ دار اور اسٹریٹجک عالمی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، ہارون اختر

Express News

پشاور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل شہید

Express News

سندھ حکومت ٹیکس دینے والے شہر میں عالمی اداروں سے قرض لے کر منصوبے بنارہی ہے، ایم کیو ایم

Express News

مہنگائی اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف مولانا فضل الرحمان کل تحریک کا اعلان کریں گے، ترجمان

