ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی میں امتحانی مراکز کی تبدیلی اور بدعنوانی پر نوٹس، انکوائری کمیٹی قائم

کمیٹی 15 روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ صوبائی وزیر کو پیش کرے گی

ویب ڈیسک April 12, 2026
facebook whatsup
کراچی:

ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی میں امتحانی مراکز کی تبدیلی، قیام اور مبینہ بدعنوانی کے معاملے پر وزیر جامعات و تعلیمی بورڈز محمد اسماعیل راہو نے نوٹس لے لیا۔

وزیر برائے یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کی ہدایت پر سیکریٹری جامعات نے اعلیٰ سطح کی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی 15 روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ صوبائی وزیر کو پیش کرے گی۔

کمیٹی کے اسپیشل سیکریٹری محکمہ جامعات و بورڈز کنوینر ہوں گے، چیئرمین ٹیکنیکل بورڈ اور ایڈیشنل سیکریٹری (بورڈز) بطور ممبران شامل ہوں گے۔

تحقیقاتی کمیٹی یہ جائزہ لے گی کہ امتحانات سے قبل یا دورانِ امتحان مراکز کن وجوہات کی بنیاد پر تبدیل کیے گئے اور آیا اس میں مالی مفاد، اقربا پروری یا غیر قانونی اثر و رسوخ شامل تھا۔

محمد اسماعیل راہو کا کہنا تھا کہ کمیٹی امتحانی مراکز کی الاٹمنٹ میں بے ضابطگیوں، ملی بھگت اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات کی بھی تحقیقات کرے گی اور ملوث افسران و ملازمین کی نشاندہی کرے گی۔

وزیر جامعات محمد اسماعیل راہو نے واضح کیا ہے کہ ملوث پائے جانے والے کسی بھی افسر یا ملازم کے خلاف سخت تادیبی اور فوجداری کارروائی کی جائے گی۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو