کراچی:
ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی میں امتحانی مراکز کی تبدیلی، قیام اور مبینہ بدعنوانی کے معاملے پر وزیر جامعات و تعلیمی بورڈز محمد اسماعیل راہو نے نوٹس لے لیا۔
وزیر برائے یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کی ہدایت پر سیکریٹری جامعات نے اعلیٰ سطح کی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی 15 روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ صوبائی وزیر کو پیش کرے گی۔
کمیٹی کے اسپیشل سیکریٹری محکمہ جامعات و بورڈز کنوینر ہوں گے، چیئرمین ٹیکنیکل بورڈ اور ایڈیشنل سیکریٹری (بورڈز) بطور ممبران شامل ہوں گے۔
تحقیقاتی کمیٹی یہ جائزہ لے گی کہ امتحانات سے قبل یا دورانِ امتحان مراکز کن وجوہات کی بنیاد پر تبدیل کیے گئے اور آیا اس میں مالی مفاد، اقربا پروری یا غیر قانونی اثر و رسوخ شامل تھا۔
محمد اسماعیل راہو کا کہنا تھا کہ کمیٹی امتحانی مراکز کی الاٹمنٹ میں بے ضابطگیوں، ملی بھگت اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات کی بھی تحقیقات کرے گی اور ملوث افسران و ملازمین کی نشاندہی کرے گی۔
وزیر جامعات محمد اسماعیل راہو نے واضح کیا ہے کہ ملوث پائے جانے والے کسی بھی افسر یا ملازم کے خلاف سخت تادیبی اور فوجداری کارروائی کی جائے گی۔