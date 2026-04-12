کراچی؛ باڑے میں آتشزدگی کے دوران لاکھوں روپے مالیت کی 8 بھینسیں جھلس کر ہلاک

فوری طور پر باڑے میں آگ لگنے کہ وجہ اور نقصان کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکا، فائر بریگیڈ حکام

اسٹاف رپورٹر April 12, 2026
کراچی:

لانڈھی 89 شیر پاؤ کالونی چاول گوادم روڈ پر واقع قبرستان کے قریب باڑے میں آتشزدگی کے دوران لاکھوں روپے مالیت کی 8 بھینسیں جھلس کر ہلاک ہو گئیں، کے ایم سی فائر بریگیڈ کی 3 فائر ٹینڈرز نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔

فائر بریگیڈ حکام کے مطابق فوری طور پر باڑے میں آگ لگنے کہ وجہ اور نقصان کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکا۔

تفصیلات کے مطابق لانڈھی 89 شیر پاؤ کالونی چاول گوادم روڈ پر واقع قبرستان کے قریب باڑے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کرلی اور آگ نے پورے باڑے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

اس دوران باڑے کے عملے نے لگنے والی آگ پر اپنی مدد آپ کے تحت قابو پانے کی کوشش شروع کر دی اور باڑے سے مویشیوں کو نکالنا شروع کر دیا، آگ کی اطلاع ملتے ہی لانڈھی فائر اسٹیشن سے کے ایم سی فائر بریگیڈ کی 3 فائر ٹینڈر موقع پر پہنچ گئیں اور فائر بریگیڈ کے عملے نے فوری آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔

فائر بریگیڈ کے عملے نے تقریباً ایک گھنٹے کی کوشش کے بعد  باڑے میں لگی آگ پر قابو پا لیا، اس دوران باڑے میں موجود لاکھوں روپے مالیت کی 8 بھینسیں جھلس کر ہلاک ہو گئیں جبکہ دیگر قیمتی بھینسوں کو بچالیا گیا، آتشزدگی کے دوران باڑے چھپڑا اور باڑے میں موجود مویشیوں کا چارہ اور دیگر دیگر سامان بھی خاکستر ہوگیا۔

فائر بریگیڈ کا کہنا ہے کہ فائر بریگیڈ کے عملے نے آپس پاس موجود دکانوں اور مکانوں کو بھی جلنے سے بچایا، فوری طورپر باڑے میں آگ لگنے کہ وجہ اور نقصان کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکا۔
