کویت: دہشتگردی کیلئے مالی معاونت کے الزام میں 24 افراد گرفتار

گرفتار افراد پر شبہ ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طریقوں سے فنڈز جمع کیے

ویب ڈیسک April 12, 2026
کویت میں دہشتگردی کیلئے مالی معاونت کے الزام میں بڑی کارروائی سامنے آئی ہے جس میں متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کارروائی کویت کی سکیورٹی ایجنسیوں نے کی ہے جس میں 24 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔

ملزمان پر دہشتگردی کیلئے مالی تعاون فراہم کرنے کا الزام ہے۔ گرفتار افراد پر شبہ ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طریقوں سے فنڈز جمع کیے۔ یہ رقم شدت پسند گروہوں تک پہنچائی گئی۔

حکام کے مطابق یہ ایک منظم نیٹ ورک ہو سکتا ہے۔ کویتی حکام نے واضح کیا ہے کہ ملک میں دہشتگردی اور اس کی فنڈنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں تاکہ نیٹ ورک کے دیگر افراد اور روابط کا پتہ لگایا جا سکے۔
