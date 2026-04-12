ایران امریکا کشیدگی پر برطانوی وزیراعظم اور عمان کے سلطان کا ٹیلیفونک رابطہ

دونوں رہنماؤں نے پاکستان میں ہونے والے مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے

ویب ڈیسک April 12, 2026
برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر اور عمان کے سلطان کا ٹیلیفونک رابطہ ہوا جس میں ایران امریکی کشیدگی سے متعلق بات کی گئی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر اور عمان کے سلطان نے گفتگو کے دوران امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی سے گریز کا مطالبہ کیا۔

دونوں رہنماؤں نے پاکستان میں ہونے والے مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔

اسٹارمر اور عمانی سلطان نے کہا کہ دونوں فریقین کو مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنا چاہیے۔ جنگ بندی کا تسلسل برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے۔

برطانوی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ عالمی شراکت دار آبنائے ہرمز میں محفوظ آمدورفت کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔
متعلقہ

Express News

پاکستان میں اس وقت امریکی اور ایرانی وفد کے درمیان دو بدو مذاکرات جاری ہیں؛ وائٹ ہاؤس

Express News

پاکستان میں موجود وفد دل و جان سے ملکی مفادات کا دفاع کر رہا ہے؛ ایرانی صدر

Express News

سعودیہ اور قطر کی پاکستان کو 5 ارب ڈالر کے مالی تعاون کی یقین دہانی؛ ترک میڈیا

Express News

اسلام آباد مذاکرات خوش آئند ہیں؛ فریقین سنہری موقع سے فائدہ اُٹھائیں؛ اقوام متحدہ

Express News

امریکا آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں صاف کرکے دنیا پر احسان کر رہا ہے؛ ٹرمپ

Express News

لبنان؛ اسرائیلی حملے میں شہید اہلکاروں کی اجتماعی نماز جنازہ میں پورا شہر اُمڈ آیا

express

