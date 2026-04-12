برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر اور عمان کے سلطان کا ٹیلیفونک رابطہ ہوا جس میں ایران امریکی کشیدگی سے متعلق بات کی گئی۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر اور عمان کے سلطان نے گفتگو کے دوران امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی سے گریز کا مطالبہ کیا۔
دونوں رہنماؤں نے پاکستان میں ہونے والے مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔
اسٹارمر اور عمانی سلطان نے کہا کہ دونوں فریقین کو مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنا چاہیے۔ جنگ بندی کا تسلسل برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے۔
برطانوی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ عالمی شراکت دار آبنائے ہرمز میں محفوظ آمدورفت کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔