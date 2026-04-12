بنگلا دیش کا نیوزی لینڈ کیخلاف ون ڈے سیریز کے پہلے دو میچز کیلیے اسکواڈ کا اعلان

بنگلا دیش نے وہی 15 رکنی ٹیم برقرار رکھی ہے جس نے حال ہی میں پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں کامیابی حاصل کی تھی

ویب ڈیسک April 12, 2026
facebook whatsup

بنگلا دیش نے نیوزی لینڈ کے خلاف آئندہ ون ڈے سیریز کے پہلے دو میچز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی۔

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی رپورٹ کے مطابق بنگلا دیشی سلیکشن کمیٹی نے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے وہی 15 رکنی ٹیم برقرار رکھی ہے جس نے حال ہی میں پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں کامیابی حاصل کی تھی۔

چیف سلیکٹر حبیب الحق (حبیب‌ال بشار) کی قیادت میں نئی سلیکشن کمیٹی نے ٹیم میں ردوبدل نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ کھلاڑیوں کو مسلسل مواقع دینا پالیسی کا حصہ ہے اور ٹیم کے مجموعی کمبینیشن پر اعتماد کیا گیا ہے۔

اسکواڈ میں کپتانی کے فرائض مہدی حسن مرزا نبھائیں گے جبکہ لٹن داس، نجم الحسن شانتو، توحید ہردوئے، مصطفیٰ الرحمٰن اور تسکین احمد سمیت دیگر اہم کھلاڑی بھی شامل ہیں۔

سلیکٹرز نے اوپنر سیف حسن کو بھی برقرار رکھا ہے، حالانکہ وہ گزشتہ سیریز میں نمایاں کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے تھے، تاہم انہیں مزید مواقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

بنگلا دیش اور نیوزی لینڈ کے درمیان تین ون ڈے میچز کی سیریز کا پہلا میچ 17 اپریل کو ڈھاکا میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا میچ 20 اپریل کو اسی مقام پر ہوگا۔ تیسرا اور آخری میچ 23 اپریل کو چٹوگرام میں شیڈول ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو