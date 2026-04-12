بنگلا دیش نے نیوزی لینڈ کے خلاف آئندہ ون ڈے سیریز کے پہلے دو میچز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی۔
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی رپورٹ کے مطابق بنگلا دیشی سلیکشن کمیٹی نے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے وہی 15 رکنی ٹیم برقرار رکھی ہے جس نے حال ہی میں پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں کامیابی حاصل کی تھی۔
چیف سلیکٹر حبیب الحق (حبیبال بشار) کی قیادت میں نئی سلیکشن کمیٹی نے ٹیم میں ردوبدل نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ کھلاڑیوں کو مسلسل مواقع دینا پالیسی کا حصہ ہے اور ٹیم کے مجموعی کمبینیشن پر اعتماد کیا گیا ہے۔
اسکواڈ میں کپتانی کے فرائض مہدی حسن مرزا نبھائیں گے جبکہ لٹن داس، نجم الحسن شانتو، توحید ہردوئے، مصطفیٰ الرحمٰن اور تسکین احمد سمیت دیگر اہم کھلاڑی بھی شامل ہیں۔
سلیکٹرز نے اوپنر سیف حسن کو بھی برقرار رکھا ہے، حالانکہ وہ گزشتہ سیریز میں نمایاں کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے تھے، تاہم انہیں مزید مواقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
بنگلا دیش اور نیوزی لینڈ کے درمیان تین ون ڈے میچز کی سیریز کا پہلا میچ 17 اپریل کو ڈھاکا میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا میچ 20 اپریل کو اسی مقام پر ہوگا۔ تیسرا اور آخری میچ 23 اپریل کو چٹوگرام میں شیڈول ہے۔