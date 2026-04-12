حیدرآباد کنگز مین کو اپنی پہلی جیت پر سندھ ڈربی کا تحفہ

میچ جیتنے والی ٹیم  کو خصوصی اعزاز کے طور پر ’سندھ کا تاج‘، سندھی ٹوپی اور اجرک پر مشتمل سووینئر پیش کیا گیا

ویب ڈیسک April 12, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے 20ویں میچ میں حیدرآباد کنگز مین نے کراچی کنگز کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر ایونٹ میں پہلی فتح حاصل کی۔

پی ایس ایل میں پہلی فتح حاصل کرنے کے بعد حیدر آباد کنگزمین کو سندھی ڈربی تحفے میں دی گئی۔

گزشتہ روز کراچی کنگز اور حیدرآباد کنگزمین کے میچ سے قبل پی ایس ایل انتظامیہ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ میچ جیتنے والی ٹیم  کو خصوصی اعزاز کے طور پر ’سندھ کا تاج‘، سندھی ٹوپی اور اجرک پر مشتمل سووینئر پیش کیا جائے گا۔

گزشتہ میچ میں حیدرآباد نے اپنی پہلی فتح حاصل کی اور اعلان کے مطابق ٹیم کے کپتان کو سندھ ڈربی یعنی سندھ کا تاج تحفے میں دیا گیا۔

پی ایس ایل انتظامیہ کی جانب سے سوشل میڈیا پوسٹ میں  حیدرآباد کنگزمین کے کپتان مارنس اور ان کی ٹیم  کو سندھ ڈربی جیتنے پر مبارکباد دی گئی۔

 
