چین: شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کیلئے بیوی ٹرک پر لٹک گئی

خاتون نے یہ اقدام شوہر پر شک کی بنیاد پر اٹھایا

ویب ڈیسک April 12, 2026
چین میں ایک خاتون نے شوہر کو بے وفائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے انوکھا قدم اٹھا لیا۔

گزشتہ ماہ شمالی چین کی ایک کاؤنٹی میرل بیشی میں ٹریفک پولیس کو ٹرک کے پیچے خاتون کے لٹک کر سفر کرنے کی رپورٹس موصول ہوئیں۔

ذرائع کے مطابق ٹریفک پولیس نے عملے کو روانہ کیا جس سے واقعے کی تصدیق ہوئی۔

ٹرک روکنے کے بعد پولیس کو معلوم ہوا کہ ٹرک کے پچھلے لٹکی خاتون ٹرک ڈرائیور کی بیوی ہے۔ بیوی نے یہ اقدام اپنے شوہر پر شک کی بنیاد پر اٹھایا اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے چپکے سے ٹرک کے پیچھے لٹک گئی۔

پولیس کے مطابق خاتون انتہائی خوش قسمت ہیں کہ ابھی تک زندہ ہیں کیوں کہ اگر ان کے خاوند نے ٹرک زیادہ رفتار سے چلایا ہوتا یا روڈ ناہموار ہوتا تو ٹرک سے گر سکتی تھیں۔

خاتون کے اس اقدام کی وجہ سے ان کے شوہر پر 200 یوان کا جرمانہ اور سالانہ 12 پوائنٹ ریکارڈ میں تین پوائنٹس کی کٹوتی کا جرمانہ عائد کیا گیا۔
