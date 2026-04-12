پی ایس ایل 11 دلچسپ مرحلے میں داخل، پیر کو زلمی 5ویں کامیابی کیلیے میدان میں اترے گی

زبیر نذیر خان April 12, 2026
facebook whatsup

پی ایس ایل 11 دلچسپ مرحلے میں داخل ہوگئی، لیگ کے دوسرے مرحلہ کے کراچی میں جاری مقابلوں میں پیر کو 21واں میچ کھیلا جائے گا،2017کی چیمپین اور اب تک ناقابل شکست پشاور زلمی اپنے چھٹے میچ میں ملتان سلطانز کو ہرا کر پانچویں کامیابی کے لیے میدان میں اترے گی۔

گزشتہ پانچ میچز میں چار  فتوحات حاصل کرنے والی پشاور زلمی کی ٹیم نو پوائنٹس جوڑ کر پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے،اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف میچ بارش کی نظر ہوجانے کے باعث پشاور زلمی کو ایک پوائنٹ ملا تھا۔

اپنے گزشتہ میچ میں دفاعی چیمپین لاہور قلندرز کو 76 رنز سے مات دینے والی پشاور زلمی کی ٹیم ایک مرتبہ پھر فارم میں واپس آنے والے کپتان بابر اعظم اور کوشل مینڈس سے بیٹنگ میں اچھی توقعات وابستہ کرے گی جبکہ مچل بریسویل، عبدالصمد سفیان مقیم اور افتخار احمد بھی اچھی اننگز کھیل سکتے ہیں۔

بولنگ میں بھی افتخار احمد،مچل بریسویل اور سفیان مقیم پشاور زلمی کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے جبکہ شرف الاسلام  اور ناہید رانا بھی حریف ٹیم کی بیٹنگ لائن میں شگاف ڈالنے میں سود مند ثابت ہو سکتے ہیں۔

دوسری جانب پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن پر موجود ملتان سلطانز کی ٹیم اپنے چھٹے میچ میں پانچویں کامیابی کے لیے جستجو کرے گی ،کراچی میں اپنا پہلا میچ کھیلنے والی ملتان سلطانز کی ٹیم پانچ میچز میں چار فتوحات اور ایک ناکامی کے ساتھ آٹھ پوائنٹس جوڑ چکی ہے۔

اپنے گزشتہ میچ میں راولپنڈی پنڈیز اس کو ناکامی سے دوچار کرنے والی  2012 کی فاتح ملتان سلطانز کی نظریں  ٹاپ فارم میں موجودبیٹر صاحبزادہ فرحان پر ہوں گی ،آسسٹن ٹرنر، محمد نواز اور اسٹیون اسمتھ کے ساتھ شان مسعود بھی اچھی بیٹنگ کر سکتے ہیں،بولنگ میں ملتان سلطانز کو سلمان مرزا اور پیٹر سڈل سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

کرکٹ حلقوں کا کہنا ہے کہ لیگ میں دو بڑی ٹیموں کے درمیان بڑا ٹاکرا ممکن ہے جبکہ سخت گرمی کے بعد چلنے والی ٹھنڈی ہواوں میں ٹاس کا کردار بھی اہم ہوگا،ملتان سلطانز  نے اتوار  نیشنل اسٹیڈیم کے اوول گراؤنڈ پر بھرپور پریکٹس کی، اس سے پہلے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے اپنے ہتھیاروں کی جانچ کی۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو