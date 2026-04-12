آئی پی ایل: ٹیم منیجر ڈگ آؤٹ میں شرمناک حرکت کرتے پکڑا گیا

موقع پر 15 سالہ اوپنر ویبوھ سوریا ونشی بھی موجود تھے

ویب ڈیسک April 12, 2026
آئی پی ایل فرنچائز راجھستان رائلز کے منیجر رائل چیلنجرز بینگالورو کے خلاف میچ کے دوران ٹیم ڈگ آؤٹ میں موبائل فون استعمال کرتے پکڑے گئے۔

جمعے کے روز گواہٹی میں کھیلے گئے میچ میں ٹیم منیجر رومی بھِنڈر کو موبائل فون استعمال کرتے ہوئے ٹی وی کیمرا نے عکس بند کیا۔ موبائل فون استعمال کرتے وقت ان کے ساتھ 15 سالہ اوپنر ویبوھ سوریا ونشی بھی موجود تھے۔

بی سی سی آئی سیکریٹری دیواجیت سائیکیا نے میڈیا کو بتایا کہ بورڈ کسی نتیجے پر پہنچنے سے قبل فوٹج کا جائزہ لے گا اور شواہد اکٹھے کرے گا۔ ویڈیو کا بغور جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔

میچ کے بعد رومی بھِنڈر اور سوریا ونشی کی یہ تصویر وائرل ہوگئی۔

بورڈ آفیشل کا کہنا تھا کہ میچ کے دوران ڈگ آؤٹ میں موبائل فونز پر پابندی ہوتی ہے اور رومی بھِنڈر سے پروٹول کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔

آئی پی ایل قواعد کے مطابق ٹیم منیجر ڈریسنگ روم میں تو فون استعمال کر سکتا ہے لیکن ڈگ آؤٹ میں نہیں۔
