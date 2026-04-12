آئی پی ایل فرنچائز راجھستان رائلز کے منیجر رائل چیلنجرز بینگالورو کے خلاف میچ کے دوران ٹیم ڈگ آؤٹ میں موبائل فون استعمال کرتے پکڑے گئے۔
جمعے کے روز گواہٹی میں کھیلے گئے میچ میں ٹیم منیجر رومی بھِنڈر کو موبائل فون استعمال کرتے ہوئے ٹی وی کیمرا نے عکس بند کیا۔ موبائل فون استعمال کرتے وقت ان کے ساتھ 15 سالہ اوپنر ویبوھ سوریا ونشی بھی موجود تھے۔
بی سی سی آئی سیکریٹری دیواجیت سائیکیا نے میڈیا کو بتایا کہ بورڈ کسی نتیجے پر پہنچنے سے قبل فوٹج کا جائزہ لے گا اور شواہد اکٹھے کرے گا۔ ویڈیو کا بغور جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔
میچ کے بعد رومی بھِنڈر اور سوریا ونشی کی یہ تصویر وائرل ہوگئی۔
بورڈ آفیشل کا کہنا تھا کہ میچ کے دوران ڈگ آؤٹ میں موبائل فونز پر پابندی ہوتی ہے اور رومی بھِنڈر سے پروٹول کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔
آئی پی ایل قواعد کے مطابق ٹیم منیجر ڈریسنگ روم میں تو فون استعمال کر سکتا ہے لیکن ڈگ آؤٹ میں نہیں۔