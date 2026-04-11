کوٹ لکھپت جیل حکام نے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبر کی تردید کی ہے کہ پاکستان تحریک اںصاف(پی ٹی آئی) کے سینئر رہنما اور سابق سینیٹر اعجاز چوہدری کی جیل میں طبیعت ناساز ہونے پر اسپتال منتقل کردیا گیا۔
سوشل میڈیا پر پرانی خبر اور ویڈیو گردش کر رہی ہے کہ رہنما تحریک انصاف اعجاز چوہدری کو کوٹ لکھپت جیل لاہور سے اسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔
جیل حکام کی جانب سے اس خبر کی تردید کی جا رہی ہے جبکہ سوشل میڈیا میں دعویٰ کیا گیا کہ اعجاز چوہدری کو پولیس کی سخت سیکیورٹی میں جیل سے اسپتال منتقل کیا گیا۔
اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے، جس میں انہیں اسپتال میں زیرعلاج دکھایا گیا ہے۔
یاد رہے کہ سابق سینیٹر اعجاز چوہدری کو 9 مئی 2023 کو عمران خان کی القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں گرفتاری کے بعد ہونے والے جلاؤ گھیراؤ کے مختلف کیسز میں گرفتار کیا گیا تھا، انہیں سابق وزیرخارجہ شاہ محمود قریشی، میاں محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد اور سرفراز چیمہ سمیت دیگر رہنماؤں کے ہمراہ متعدد کیسز میں طویل قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔
اعجاز چوہدری کو اس سے قبل گزشتہ برس بھی جیل میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسپتال منتقل کیا گیا تھا اور اس حوالے سے بتایا گیا تھا کہ ان کے دل کی شریانوں کی پیوند کاری کی گئی اور اس کے بعد ان کی طبیعت بحال ہونے پر واپس جیل منتقل کردیا گیا تھا۔