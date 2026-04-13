امریکا، ایرانی حکومت سے تعلقات کے شک میں 3 ایرانی نژاد افراد گرفتار، گرین کارڈ منسوخ

واشنگٹن:
امریکا کے وفاقی حکام نے قومی سلامتی کے خدشات کے تحت ایرانی نژاد تین افراد کو حراست میں لے لیا ہے جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے تعلقات ایرانی حکومت سے منسلک تھے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کارروائی اس وقت عمل میں آئی جب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے ان افراد کی مستقل رہائشی حیثیت (گرین کارڈ) منسوخ کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔
گرفتار افراد میں سید عیسیٰ ہاشمی، مریم طہماسبی اور ان کا بیٹا شامل ہیں، جنہیں امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق تینوں افراد کے خلاف ملک بدری کے لیے قانونی کارروائی جاری ہے تاہم ان پر عائد الزامات کی مکمل تفصیلات تاحال عوام کے سامنے نہیں لائی گئیں۔