ساہیوال، کار کی موٹرسائیکل کو ٹکر، ماں بیٹا جان کی بازی ہار گئے، ڈرائیور فرار

دونوں افراد نواحی گاؤں 124 نائن ایل کے رہائشی تھے

ویب ڈیسک April 13, 2026
ساہیوال:

ساہیوال کے علاقے کمیر کے قریب افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا جہاں تیز رفتار کار نے موٹرسائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں دو افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔

ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 50 سالہ بشیراں بی بی اور 22 سالہ حسن کے نام سے ہوئی ہے۔

ذرائع کے مطابق دونوں افراد نواحی گاؤں 124 نائن ایل کے رہائشی تھے اور حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ موٹرسائیکل پر سفر کر رہے تھے۔

حادثے کے بعد کار سوار موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔

پولیس تھانہ کمیر نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو تحویل میں لے لیا اور واقعے کی ابتدائی تفتیش شروع کر دی ہے، جبکہ فرار ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔
