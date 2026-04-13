پاکستان کی فارما صنعت ترقی کی نئی بلندیوں کی جانب گامزن

2025 فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لیے ایک بہت اچھا سال رہا جس میں ادویات تک رسائی بہتر ہوئی ہے

ویب ڈیسک April 13, 2026
ایس آئی ایف سی کی پالیسی معاونت اور ادارہ جاتی تعاون کے نتیجے میں فارما صنعت مضبوط بنیادوں پر استوار ہو رہی ہے

پاکستان کے فارماسیوٹیکل شعبے کا منافع 2025 میں 78 فیصد اضافے سے 42.2 ارب روپے کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گیا۔ ڈی ریگولیشن کے بعد بہتر قیمتوں اور کم لاگت کے باعث پاکستان کے فارماسیوٹیکل سیکٹر نے ریکارڈ منافع حاصل کیا۔

2025 میں قیمتوں میں بہتری کے باعث فارما سیکٹر کی نیٹ فروخت 14 فیصد بڑھ کر 365.7 ارب روپے ہو گئی۔

منیجنگ ڈائریکٹر سانتے فارماسیوٹیکل توقیر الحق کے مطابق 2025 فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لیے ایک بہت اچھا سال رہا جس میں ادویات تک رسائی بہتر ہوئی ہے۔

توقیر الحق نے کہا کہ 2025 میں فارماسیوٹیکل برآمدات میں  34 فیصد ریکارڈ اضافہ ہوا۔ایس آئی ایف سی نے پالیسی سازی میں معاونت فراہم کی اور انڈسٹری و ڈریپ کے درمیان مؤثر تعاون کو فروغ دیا۔

مزید برآں ایس آئی ایف سی کی ڈی ریگولیشن میں سپورٹ کے باعث انڈسٹری کو سرمایہ کاری کا اعتماد ملا اور برآمدات میں تیزی آئی۔ ایس آئی ایف سی کی پالیسی معاونت اور سازگار کاروباری ماحول سے فارما سیکٹر میں ترقی اور سرمایہ کاری کا رجحان مضبوط ہو رہا ہے۔
متعلقہ

Express News

ٹرمپ اور ایرانی کی دھمکیوں کے باوجود پاکستانی جہازوں نے آبنائے ہرمز عبور کرلی

Express News

پشاور؛ 24 گھنٹوں کے دوران دو پولیس اہلکار اغوا کے بعد قتل

Express News

کیا پی ٹی آئی کے اسیر رہنما اعجاز چوہدری کو اسپتال منتقل کیا گیا؟ جیل حکام نے تردید کردی

Express News

کراچی؛ اتوار کو شہر میں گرم دن ریکارڈ، منگل سے درجہ حرارت میں کمی کا امکان

Express News

پشاور میں ایک مغوی اہلکار کا قتل، 24 گھنٹے میں دوسرا اہلکار اغوا

Express News

ایران کا وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد واپس روانہ

