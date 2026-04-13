ایس سی او کا اہم اقدام، افتخار آباد میں 4G سروسز متعارف

صارفین کو ہموار کنیکٹیویٹی، تیزرفتارڈیٹا سروس اور مضبوط سگنلز دستیاب ہوں گے

ویب ڈیسک April 13, 2026
سپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن (ایس سی او) نےافتخار آباد،بھمبر، آزاد کشمیر میں ٹیلی کمیونیکیشن سروسز 2G سے ہائی اسپیڈ 4G میں اپگریڈ کر دی ہیں۔

4 جی اپگریڈیشن سےصارفین کو ہموار کنیکٹیویٹی، تیزرفتارڈیٹا سروس اور مضبوط سگنلز دستیاب ہوں گے۔ ایس سی او کی جانب سے مہیا کردہ جدید 4G سروسز سے طلبہ، کاروباری افراد اور عام صارفین مستفید ہوسکیں گے۔

اہل علاقہ نے4G اپ گریڈیشن اور جدید سہولیات کی فراہمی پر ایس سی او اور ڈی جی ایس سی اوکا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ 2جی سروس کی وجہ سے ہمیں انٹرنیٹ کے استعمال اور آن لائن کام کرنے میں شدید مشکلات پیش آتی تھیں۔

اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ کم رفتارانٹرنیٹ کےباعث ہماری ڈیجیٹل سروسزبری طرح متاثر ہوتی تھیں، کام میں تاخیراور رکاوٹیں معمول کاحصہ تھیں، تیز رفتارانٹرنیٹ کی بدولت اب ہمارا آن لائن کام زیادہ مؤثر، ہموار اور بروقت مکمل ہو رہا ہے۔
