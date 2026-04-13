ٹرمپ کا آبنائے ہرمز ناکہ بندی پلان، برطانیہ نے ساتھ دینے سے صاف انکار کردیا

برطانیہ اس حوالے سے فرانس اور دیگر اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر ایک وسیع اتحاد تشکیل دینے پر کام کر رہا ہے

ویب ڈیسک April 13, 2026
لندن: برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ممکنہ ناکہ بندی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔

برطانوی حکومت کے ترجمان نے ایک بیان میں واضح کیا کہ برطانیہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کا حامی ہے اور اس اہم سمندری راستے کو کھلا رکھنے کی حمایت جاری رکھے گا۔

ترجمان کے مطابق یہ اقدام نہ صرف عالمی معیشت کے لیے ضروری ہے بلکہ برطانیہ کے اندر مہنگائی کے دباؤ کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔

ترجمان نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز پر کسی بھی قسم کا ٹول یا فیس عائد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے عالمی تجارت متاثر ہو سکتی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے، معاشی دباؤ اور ناکہ بندی جاری رہے گی، ٹرمپ

Express News

امریکا، ایرانی حکومت سے تعلقات کے شک میں 3 ایرانی نژاد افراد گرفتار، گرین کارڈ منسوخ

Express News

ٹرمپ ایران کیخلاف محدود فضائی کارروائیاں شروع کرنے پر غور کررہے ہیں، امریکی میڈیا

برطانیہ اس حوالے سے فرانس اور دیگر اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر ایک وسیع اتحاد تشکیل دینے پر کام کر رہا ہے تاکہ بین الاقوامی جہاز رانی کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔

یاد رہے کہ حال ہی میں صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ امریکی بحریہ فوری طور پر آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی شروع کرے گی اور ایسے بحری جہازوں کو بھی روکا جائے گا جو ایران کو ٹول ادا کر کے اس راستے سے گزرنے کی کوشش کریں گے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ برطانیہ کا یہ مؤقف مغربی اتحادیوں کے درمیان پالیسی اختلافات کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اس معاملے کے عالمی تجارت اور تیل کی سپلائی پر بڑے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
متعلقہ

Express News

متوازن معاہدے کیلئے تیار ہیں، امریکا قانون کا پابند رہے تو معاہدہ ناممکن نہیں، ایرانی صدر

Express News

ٹرمپ نےوزیراعظم اور فیلڈ مارشل کو غیرمعمولی شخصیات قرار دے دیا، مذاکرات کی تفصیل بھی بتا دی

Express News

آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی، ایران کو ٹول دینے والے جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ڈونلڈ ٹرمپ

Express News

ایران امریکا کشیدگی پر برطانوی وزیراعظم اور عمان کے سلطان کا ٹیلیفونک رابطہ

Express News

کویت: دہشتگردی کیلئے مالی معاونت کے الزام میں 24 افراد گرفتار

Express News

ایران کا بڑا فیصلہ، آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز پر ٹول ٹیکس لازمی ہوگا

