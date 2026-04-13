جواد احمد چیمہ پی ایس او کے نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر

جواد احمد چیمہ 18 مئی 2026 سے بطور سی ای او عہدہ سنبھالیں گے

ویب ڈیسک April 13, 2026
facebook whatsup

پاکستان اسٹیٹ آئل (پی ایس او) نے جواد احمد چیمہ کو نیا چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کر دیا ہے۔

جواد احمد چیمہ 18 مئی 2026 سے بطور سی ای او عہدہ سنبھالیں گے، جبکہ ان کی تقرری تین سال کے لیے پی ایس او بورڈ کی منظوری سے کی گئی ہے، وہ عبوری سی ای او عبد السمیع کی جگہ لیں گے۔

نئے سی ای او کو توانائی کے شعبے میں 28 سال سے زائد کا وسیع تجربہ حاصل ہے، جبکہ انہوں نے ایشیا، یورپ اور دیگر خطوں میں بھی اہم ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔

جواد احمد چیمہ اس سے قبل شیل پاکستان کے سی ای او بھی رہ چکے ہیں، جبکہ شیل پی ایل سی میں اسٹریٹجی اور پورٹ فولیو کے نائب صدر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔

مزید برآں، وہ حالیہ عرصے میں کراچی ہائیڈروکاربن ٹرمینل کے سی ای او کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں۔

پی ایس او میں نئی قیادت کے آنے سے توانائی کے شعبے میں بہتری کی امیدیں ظاہر کی جا رہی ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ٹرمپ اور ایرانی کی دھمکیوں کے باوجود پاکستانی جہازوں نے آبنائے ہرمز عبور کرلی

Express News

پشاور؛ 24 گھنٹوں کے دوران دو پولیس اہلکار اغوا کے بعد قتل

Express News

کیا پی ٹی آئی کے اسیر رہنما اعجاز چوہدری کو اسپتال منتقل کیا گیا؟ جیل حکام نے تردید کردی

Express News

کراچی؛ اتوار کو شہر میں گرم دن ریکارڈ، منگل سے درجہ حرارت میں کمی کا امکان

Express News

پشاور میں ایک مغوی اہلکار کا قتل، 24 گھنٹے میں دوسرا اہلکار اغوا

Express News

ایران کا وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد واپس روانہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو