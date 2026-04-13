سرمایہ کاروں کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر اعتماد برقرار

جنگی و مشکل معاشی حالات کے باوجود اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے۔
ایس ای سی پی نے وحدت پولٹری فارم کے آئی پی او کی منظوری دے دی ہے۔ وحدت پولٹری کے لیے 50 ملین نئے شیئرز اور 3.1 ملین پرانے شیئرز کی فروخت پیش کی گئی ہے۔
آئی پی او بک بلڈنگ کے ذریعے ہوگا۔ 70 فیصد شیئرز انسٹی ٹیوشنز اور بڑے سرمایہ کاروں کے لیے مختص ہوں گے۔
30 فیصد شیئرز عام سرمایہ کاروں کو پیش کیے جائیں گے۔ رواں مالی سال میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا آٹھواں آئی پی او ہے۔
چئیرمین ایس ای سی پی ڈاکٹر کبیر سدھو نے کہا کہ پاکستان کی کیپیٹل مارکیٹس مضبوط اور مستحکم ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری سہل اور آسان ہے۔