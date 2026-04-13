بھارت کی لیجنڈری گلوکارہ آشا بھوسلے کی آخری رسومات میں بھارتی گلوکاروں، اداکاروں اور کھلاڑیوں سمیت بھارت کی نامور شخصیات نے شرکت کی۔
نامور بھارتی گلوکارہ آشا بھوسلے 12 اپریل 2026 کو 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں، جس کے بعد بالی ووڈ میں سوگ کی فضا چھا گئی۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق، ان کا انتقال ممبئی کے ’بریچ کینڈی اسپتال‘ میں متعدد اعضا فیل ہونے کے باعث ہوا۔
گلوکارہ کے بیٹے آنند بھوسلے نے والدہ کی آخری رسومات سے متعلق تفصیلات جاری کیں، جس میں بتایا گیا کہ ان کی آخری رسومات آج 13 اپریل 2026 کو شیواجی پارک میں ادا کی جائیں گی، جس میں اہلِ خانہ اور قریبی عزیز و اقارب شریک ہوں گے، اس سے قبل ان کی رہائش گاہ پر مداحوں کے لیے آخری دیدار کروایا جائے گا۔
اس موقع پر مہاراشٹرا کے وزیراعلیٰ، دیگر وزرا اور اراکین اسمبلی سمیت، بھارتی کھلاڑیوں، فنکاروں نے ان کے گھر جا کر خراجِ عقیدت پیش کیا۔
دوسری جانب، بالی ووڈ شخصیات کی جانب سے آشا بھوسلے کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔
شاہ رخ خان:
بالی ووڈ کنگ نے اپنی پوسٹ میں لکھا ’ آشا تائی کے انتقال کی خبر سن کر بہت دکھ ہوا، ان کی آواز بھارتی سنیما کے ستونوں میں سے ایک تھی اور صدیوں تک گونجتی رہے گی‘۔
سنجے دت:
نامور اداکار سنجے دت نے لکھا ’آشا جی کے انتقال کی خبر سن کر شدید افسوس ہوا، ان کی آواز صرف موسیقی نہیں تھی بلکہ جذبات، یادیں اور جادو تھی جو ہمیشہ زندہ رہے گا‘۔
مادھوری ڈکشت:
نامور اداکارہ نے اپنی پوسٹ میں آشا بھوسلے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ’ایک دور کا خاتمہ ہو گیا، ان کی موسیقی ہمیشہ زندہ رہے گی۔
انوشکا شرما:
بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور اداکارہ انوشکا شرما کا کہنا تھا کہ ایک ایسی آواز جس نے نسلوں کی تعریف کی، ان کی میراث ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔
سنیل شیٹھی:
بالی ووڈ اداکار نے لکھا ’کچھ آوازیں صرف گاتی نہیں، زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، آشا تائی بھی انہی میں سے ایک تھیں۔
شریا گوشال:
نامور گلوکارہ کا کہنا تھا کہ آج ہم نے ایک ایسی آواز کھو دی جو نسلوں کی پہچان تھی، وہ صرف لیجنڈ نہیں تھیں بلکہ لامحدود صلاحیتوں کی مالک تھیں۔
آشا بھوسلے کون تھیں؟
آشا بھوسلے ستمبر 1933 کو پیدا ہوئیں، وہ ایک معروف بھارتی پلے بیک سنگر، کاروباری شخصیت، اداکارہ اور ٹی وی شخصیت تھیں، جنہوں نے دہائیوں تک اپنی آواز سے مداحوں کے دلوں پر راج کیا۔