امریکا کی طرف سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان، چین کا ردعمل سامنے آگیا

بیجنگ: چین نے آبنائے ہرمز کی ممکنہ ناکہ بندی سے متعلق امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے خطے میں تحمل اور استحکام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکا اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات صورتحال کو بہتر بنانے کی جانب ایک مثبت قدم ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تمام فریقین جنگ بندی کی مکمل پاسداری کریں گے اور کشیدگی میں مزید اضافہ نہیں ہونے دیں گے۔
ترجمان کے مطابق چین توانائی کے تحفظ اور فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں صبر، تحمل اور ذمہ دارانہ رویہ انتہائی ضروری ہے تاکہ خطے میں امن برقرار رکھا جا سکے۔
چینی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز جیسے اہم آبی راستے کو محفوظ، مستحکم اور بلا رکاوٹ رکھنا بین الاقوامی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے، کیونکہ یہ عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے نہایت اہم حیثیت رکھتا ہے۔
ماہرین کے مطابق چین کا یہ مؤقف عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے اور توانائی کے بحران سے بچنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔