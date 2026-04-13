وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کرلیا

وزیراعظم وفاقی کابینہ کو مشرق وسطیٰ پر کابینہ کو اعتماد میں لیں گے 

ویب ڈیسک April 13, 2026
facebook whatsup

وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کرلیا۔

وزیراعظم وفاقی کابینہ کو مشرق وسطیٰ پر کابینہ کو اعتماد میں لیں گے۔

وزیراعظم دورہ سعودی عرب اور دوست ممالک سے رابطوں سے متعلق آگاہ کریں گے۔

ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کو سعودی ولی عہد کی جانب سے دورے کی دعوت دی گئی ہے، جس کے بعد اُن کے دورے کی تاریخ اور وقت کا تعین کیا جا رہا ہے۔

اس اہم دورے کے دوران ایران امریکا مذاکرات اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔

ذرائع نے بتایا کہ وزیراعظم کا یہ دورہ آئندہ 48 گھنٹوں میں متوقع ہے، جس میں سعودی اعلیٰ قیادت سے ملاقات میں عالمی امور سمیت خطے کے موجودہ حالات پر بات چیت کی جائے گی۔

 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو