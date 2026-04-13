ایران جنگ میں نیٹو کے ’کردار‘ کا سنجیدگی سے جائزہ لینے والے ہیں، ٹرمپ

میں نیٹو سے بہت مایوس ہوں۔ ہم نیٹو کے لیے کھربوں ڈالر ادا کرتے ہیں، ٹرمپ

ویب ڈیسک April 13, 2026
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کی سخت سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ نیٹو ایران کے خلاف جنگ میں امریکا کی مدد کرنے میں ناکام رہا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق میری لینڈ میں جوائنٹ بیس اینڈریوز پہنچنے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے خبردار کیا کہ نیٹو کے کردار کا ’’انتہائی سنجیدگی سے جائزہ‘‘ لیا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ وہ [نیٹو] ’ہمارے ساتھ نہیں تھے‘۔ میں نیٹو سے بہت مایوس ہوں۔ ہم نیٹو کے لیے کھربوں ڈالر ادا کرتے ہیں اور انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ نیٹو اب سامنے آنا چاہتا ہے لیکن اب کوئی فائدہ نہیں۔ ٹرمپ نے نیٹو کے وسیع تر مقصد پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ امریکا نیٹو پر کھربوں ڈالر خرچ کرتا ہے تاکہ حفاظت میں مدد کی جا سکے۔
