پاسداران انقلاب کی امریکی جہاز کو آبنائے ہرمز سے واپس جانے کی دھمکی، ویڈیو بھی جاری کردی

ایرانی حکام کے مطابق اس اہم سمندری راستے پر مکمل کنٹرول ایرانی بحریہ اور پاسدارانِ انقلاب کے پاس ہے

ویب ڈیسک April 13, 2026
facebook whatsup

تہران: ایران کی پاسدارانِ انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز کے قریب ایک امریکی بحری جہاز کو واپس مڑنے کی وارننگ دی، جس کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے۔

ایرانی حکام کے مطابق ویڈیو میں واضح طور پر سنا جا سکتا ہے کہ جہاز کے عملے کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ آخری وارننگ ہے اور اگر جہاز نے راستہ تبدیل نہ کیا تو اس پر فائر کھول دیا جائے گا۔

یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی اس اقدام کے حوالے سے کارروائی کا عندیہ دیا ہے۔

دوسری جانب پاسدارانِ انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریب آنے والے کسی بھی غیر مجاز فوجی جہاز کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا اور اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔

ایرانی حکام کے مطابق اس اہم سمندری راستے پر مکمل کنٹرول ایرانی بحریہ اور پاسدارانِ انقلاب کے پاس ہے، جہاں جدید اور اسمارٹ مینجمنٹ نظام نافذ کیا جا چکا ہے۔

ماہرین کے مطابق اس طرح کے بیانات اور ویڈیوز خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور عالمی تجارت، خاص طور پر تیل کی ترسیل پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ آبنائے ہرمز دنیا کے اہم ترین توانائی راستوں میں سے ایک ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو