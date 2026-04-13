معروف اداکارہ نے مبہم انداز میں پاکستانی اداکار سے شادی کی تصدیق کردی

اداکارہ کے نکاح کی تصویر چند روز قبل وائرل ہوئی تھی

ویب ڈیسک April 13, 2026
نامور پاکستانی اداکارہ رمشا خان نے سوشل میڈیا پوسٹ میں مبہم انداز میں اداکار خوشحال خان سے شادی کی تصدیق کردی۔

سوشل میڈیا پر چند روز یہ خبر وائرل ہوئی تھی کہ اداکارہ رمشاخان اور اداکار خوشحال خان نے مبینہ طور پر ایک سادہ تقریب میں نکاح کر لیا ہے، تاہم اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں ہوسکی تھی۔ 

https://www.instagram.com/p/DXEMhvQjUlM/?igsh=dmRiMmtwMGhrYmpw

رمشا خان اور خوشحال خان نے مسلسل دو پراجیکٹس ’دنیاپور‘ اور ’بریانی‘ میں بطور لیڈ جوڑی کام کیا، جن کی کامیابی کے بعد مداح ان کی کیمسٹری کے دیوانے ہوگئے تھے۔ 

بعد ازاں، یہ قیاس آرائیاں بھی کی گئیں کہ وہ آف اسکرین بھی رومانوی تعلق میں ہیں، تاہم دونوں فنکاروں نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ 

تاہم، جیسے ہی ان کے نکاح کی خبر سامنے آئی تو مختلف میڈیا وسوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے اس خبر کو شیئر کیا لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوسکی تھی۔ 

https://www.instagram.com/p/DXEVZjICOK_/?img_index=1&igsh=b3l0c2E3Y3ptZXg0

اب اداکارہ رمشا خان نے سوشل میڈیا پر کی گئی اپنی پوسٹ میں اپنے نکاح کی لیک ہونے والی تصاویر کے وائرل ہونے پر ردعمل دیا اور مبہم انداز میں شادی کی تصدیق کی۔ 

انہوں نے بغیر اجازت نجی لمحات شیئر کرنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہماری اجازت کے بغیر تصویر لیک کی گئیں جو نہ صرف غیر اخلاقی بلکہ غیر قانونی بھی ہے۔ 

https://www.instagram.com/p/DWrLuiuDqGI/?igsh=NnlyYTdvOHZmaDdt

ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی ذاتی زندگی کو ہمیشہ سرخیوں سے دور رکھا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔

اداکارہ نے مزید کہا کہ اب چونکہ میں زندگی کے نئے سفر کا آغاز کررہی ہوں لہذا میں سب سے درخواست کرتی ہوں کہ یہ تصاویر ہٹادیں، یہ ہماری زندگی ہے، آپ کی ہیڈلائنز نہیں۔ 

انہوں نے واضح کیا کہ آئندہ کوئی بھی شیئرنگ وہ خود اپنی مرضی سے کریں گی اور درست وقت پر یہ تصاویر شیئر کردی جائیں گی۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
