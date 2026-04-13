اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات، اسلام آباد مذاکرات کے بعد کی صورتحال پر گفتگو

پاکستان مکالمے اور سفارت کاری کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا، اسحاق ڈار

ویب ڈیسک April 13, 2026
اسلام آباد:

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر نے ملاقات کی جس میں اسلام آباد مذاکرات کے بعد کی صورتحال پر بات کی گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق نائب وزیرِاعظم اور وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار سے چین کے پاکستان میں سفیر جیانگ زی دونگ نے ملاقات کی۔

ملاقات کے دوران اسلام آباد مذاکرات کے بعد کی صورتحال اور حالیہ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان مکالمے اور سفارت کاری کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔

چینی سفیر نے امریکا اور ایران کے درمیان براہِ راست مذاکرات میں پاکستان کے اہم کردار کو سراہا۔ دونوں ممالک نے پاکستان اور چین کے درمیان آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔

اسحاق ڈار نے وزارت خارجہ کی کارکردگی کو سراہا

دریں اثنا نائب وزیرِاعظم و وزیرِ خارجہ محمد اسحاق ڈار نے اسلام آباد مذاکرات کے دوران وزارتِ خارجہ کے افسران کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ان کے اعزاز میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور وزارتِ خارجہ کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔

اسحاق ڈار نے افسران کی محنت، پیشہ ورانہ مہارت اور لگن کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ انہوں نے ایران اور امریکا کے درمیان مذاکرات کے انعقاد میں وزارتِ خارجہ کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام تعمیری مکالمے، امن اور استحکام کے فروغ کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔
متعلقہ

Express News

ٹرمپ اور ایرانی کی دھمکیوں کے باوجود پاکستانی جہازوں نے آبنائے ہرمز عبور کرلی

Express News

پشاور؛ 24 گھنٹوں کے دوران دو پولیس اہلکار اغوا کے بعد قتل

Express News

کیا پی ٹی آئی کے اسیر رہنما اعجاز چوہدری کو اسپتال منتقل کیا گیا؟ جیل حکام نے تردید کردی

Express News

کراچی؛ اتوار کو شہر میں گرم دن ریکارڈ، منگل سے درجہ حرارت میں کمی کا امکان

Express News

پشاور میں ایک مغوی اہلکار کا قتل، 24 گھنٹے میں دوسرا اہلکار اغوا

Express News

ایران کا وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد واپس روانہ

