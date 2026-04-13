جاپانی وزیراعظم کا شہباز شریف کو فون، خطے میں امن کے قیام پر بات چیت

اسلام آباد:
پاکستان اور جاپان کے وزرائے اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جس میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
وزیراعظم شہباز شریف سے جاپان کی وزیرِاعظم سانائے تاکائیچی نے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں علاقائی صورتحال اور حالیہ سفارتی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
پرائم منسٹر آفس کے مطابق گفتگو کے دوران اسلام آباد میں پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔
جاپانی وزیرِ اعظم سانائے تاکائیچی نے جنگ بندی کے قیام اور مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات خطے میں امن، استحکام اور عالمی توانائی سلامتی کے لیے نہایت اہم ہیں۔ انہوں نے امن کے عمل کی مکمل حمایت کا اظہار بھی کیا۔
وزیرِ اعظم شہباز شریف نے جاپانی ہم منصب کی نیک خواہشات پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امریکا اور ایران کے وفود کے درمیان ہونے والے تفصیلی مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔
انہوں نے پاکستان اور جاپان کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا، جسے جاپانی وزیرِ اعظم نے بھی سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔