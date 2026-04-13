ایران جنگ کے دوران پاکستان کی ہوابازی کے شعبے میں شاندار کردار 

عالمی ایوی ایشن سیفٹی میں پاکستان کے کردار کو اہم قرار دیا گیا

ویب ڈیسک April 13, 2026
facebook whatsup

مشرقِ وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال میں پاکستانی ائیرٹریفک کنٹرولرز کی شاندار کارکردگی رہی۔

عالمی ادارے نے پاکستانی ایوی ایشن انڈسٹری کی کارکردگی کا اعتراف کیا۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایئر ٹریفک کنٹرولرز ایسوسی ایشن کا پاکستان کو خراجِ تحسین پیش کیا۔

انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایئر ٹریفک کنٹرولرز ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ شدید دباؤ اور خطرات کے باوجود فضائی نظام مؤثر انداز میں چلایا گیا۔ پاکستان کی فضائی حدود میں غیر معمولی ٹریفک کو کامیابی سے سنبھالا گیا۔

اضافی پروازوں کے بوجھ کے باوجود سیفٹی اور معیار برقرار رکھا گیا۔ عالمی ادارے نے پاکستانی ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ ادارے کا کہنا تھا کہ مشکل حالات میں بھی آپریشنل تسلسل برقرار رکھنا قابلِ تعریف ہے۔

عالمی ایوی ایشن سیفٹی میں پاکستان کے کردار کو اہم قرار دیا گیا۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو