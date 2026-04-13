گلوکار عاصم اظہر اور اداکارہ ہانیہ عامر کے درمیان تعلقات کی افواہیں تو کافی عرصے سے گردش میں ہیں، مگر اب ایک نیا لمحہ سوشل میڈیا پر دھوم مچا رہا ہے جس نے مداحوں کی دلچسپی مزید بڑھا دی ہے۔
امریکا کے شہر ہیوسٹن میں اپنے کنسرٹ کے دوران عاصم اظہر نے اسٹیج پر شادی سے متعلق بات چھیڑ دی، جس پر ہال میں موجود شائقین نے فوراً ہانیہ عامر کا نام لینا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا اور ہر طرف اسی پر بحث چھڑ گئی۔
عاصم اظہر نے مسکراتے ہوئے کہا، “دعا کرو، جب بھی شادی ہو آپ کو خیر خیریت سے بتا دوں، سب لوگ آنا میری شادی میں باراتی بن کر۔” ان کا یہ جملہ بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں کہا گیا، لیکن مداحوں نے اسے سنجیدگی سے لے لیا اور فوراً اسے ہانیہ عامر سے جوڑ دیا۔
ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے طرح طرح کی قیاس آرائیاں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ مداحوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک اشارہ ہے، جبکہ دیگر اسے محض مزاحیہ لمحہ قرار دے رہے ہیں۔
فی الحال نہ تو عاصم اظہر اور نہ ہی ہانیہ عامر کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ بیان سامنے آیا ہے، مگر مداح اب بھی اسی سوال میں الجھے ہوئے ہیں، کیا واقعی کچھ پک رہا ہے یا یہ سب صرف کنسرٹ کا ایک دلچسپ لمحہ تھا؟