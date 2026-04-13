گھانا میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں مقامی فٹبال کلب کے نوجوان کھلاڑی ڈومینک فریمپونگ مسلح افراد کے حملے میں جان کی بازی ہار گئے۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فٹبال ٹیم گھانا پریمیئر لیگ کا میچ کھیلنے کے بعد واپس جا رہی تھی۔ راستے میں نامعلوم مسلح افراد نے ٹیم کی بس کو روک کر فائرنگ شروع کر دی۔
حملے کے دوران ڈرائیور نے بس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی جبکہ کھلاڑی اور عملہ جان بچانے کے لیے قریبی جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ تاہم 20 سالہ فریمپونگ کو سر میں گولی لگی اور وہ شدید زخمی ہوگئے، بعد ازاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے جبکہ بس میں سوار دیگر افراد محفوظ رہے۔
گھانا فٹبال ایسوسی ایشن نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ پولیس نے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے جبکہ فٹبال حلقوں میں اس واقعے پر شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔