چیئرمین پی سی بی پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کا میچ دیکھنے نیشنل اسٹیڈیم کراچی پہنچ گئے

اس موقع پر پاکستان سپر لیگ کے سی ای او سلمان نصیر بھی ان کے ہمراہ تھے

زبیر نذیر خان April 13, 2026
facebook whatsup

چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے پیر کی شام نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا دورہ کیاجہاں انہوں نے پی ایس ایل 11 میں پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کے درمیان ہونے والا میچ بھی دیکھا۔

اس موقع پر پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر بھی ان کے ہمراہ تھے ،چیئرمین پی سی بی کو نیشنل اسٹیڈیم میں آئندہ ہونے والے تعمیراتی کام کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔

چئیرمین پی سی بی محسن نقوی نے اسٹیڈیم میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور اطمینان کا اظہار کیا،چئیرمین پی سی بی محسن نقوی نے میچز کے لیے کراچی و سندھ پولیس،پاکستان رینجرز سندھ کے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کو سراہا۔

آئی جی سندھ پولیس آزاد خان،ڈی آئی جی ایس ایس یو مقصود میمن ،چیف ایگزیکٹو آفیسر پی ایس ایل سلمیان نصیر اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔

واضح رہے کہ پی ایس ایل میں اس وقت تک پشاور زلمی اور ملتان سلطانز ٹاپ پوزیشن پر ہیں پشاور زلمی 9 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر جبکہ سلطانز 8 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو