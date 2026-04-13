درآمدی ایندھن سے چلنے والے پلانٹس کی بندش سے بجلی کی غیراعلانیہ لوڈشیڈنگ شروع

شہری علاقوں میں تین سے چار گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 5 گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کی جارہی ہے

عامر نوید چوہدری April 13, 2026
facebook whatsup

لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی (لیسکو) کے درآمدی  فیول سے چلنے والے پلانٹس کی بندش کے باعث غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شروع ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق لیسکو کے درآمدی فیول پر چلنے والے پلانٹس کی بندش سے نیشنل گرڈ سے پاور ڈسٹری بیوشن کمپنیوں کو بجلی فراہمی میں کمی ہوئی ہے۔

بجلی کی فرہمی کم ہونے سے لیسکو ریجن کے مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔

ذرائع کے مطابق لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں تین سے 4 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ ہونے لگی جبکہ شام اور رات  کے اوقات میں شہر میں لوڈشیڈنگ کی جارہی ہے۔

ذرائع کے مطابق دن کے اوقات میں سولر سسٹم. کے باعث ڈیمانڈ پوری ہورہی ہے جبکہ رات کے وقت میں لیسکو کی طلب 2990 میگاواٹ تک پہنچ گئی ہے۔

این پی سی سی کی جانب سے لیسکو کو 2000 میگاواٹ بجلی فراہم کی جارہی ہے جس کے باعث شارٹ فال ایک ہزار میگاواٹ تک پہنچ گیا۔

ذرائع کے مطابق شارٹ فال بڑھنے کے باعث شہر میں تین سے 4  اور دیہی علاقوں میں چار سے 5 گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کی جارہی ہے جس کے باعث شہری شدید پریشان ہیں۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو