کراچی میں چند گھنٹوں کے دوران ہیوی ٹریفک کے حادثات میں 3 جاں بحق، دو بہنیں بھی شامل

ابراہیم حیدری کے علاقے میں 10 سالہ مصور اپنے والد کے ہمراہ موٹرسائیکل پر سوار تھا کہ بس نے ٹکر ماری اور کچل دیا

شاہ میر خان April 14, 2026
کراچی کے دو مختلف علاقوں میں ہیوی ٹریفک حادثات میں 3 افراد جاں بحق ہوگئے، جن میں دو سگی بہنیں اور ایک کمسن بچہ شامل ہے۔

تفصیلات کے مطابق کورنگی ابراہیم حیدری کے علاقے میں تیز رفتار بس نے موٹرسائیکل سوار کو ٹکر مار کر کچل دیا جس میں 10 سالہ عبد المصور نامی بچہ جاں بحق ہوا۔

حادثے میں موٹرسائیکل سوار زخمی بھی ہوا، ریسکیو حکام نے لاش اور زخمی کو جناح اسپتال منتقل کردیا۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر موقع سے فرار ہوگیا۔

دوسری جانب ناظم آباد سبحان بیکری کے قریب موٹرسائیکل پر سوار دو بہنیں 22 پہیوں والے ٹرک تلے کچل کر جاں بحق ہوگئیں۔

جاں بحق لڑکیوں کی شناخت ایسٹر اوراینجل کےنام سے ہوئی ہے جبکہ دونوں حادثے کے وقت بھائی کے ہمراہ موٹرسائیکل پرسوارتھیں۔

پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق حادثہ آئل ٹینکر سے پیش آیا، موٹرسائیکل سوار توازن برقرار نہ رکھ سکا جس کی وجہ سے تینوں سڑک پر گری تو دونوں بہنیں آئل ٹینکر کے پچھلے ٹائروں تلے کچل گئیں جبکہ موٹرسائیکل سوار معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔

حادثے کے بعد پولیس نے ڈرائیور اور گاڑی کو تحویل میں لے کر تھانے منتقل کردیا۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں چند گھنٹوں کے دوران ہیوی ٹریفک کے حادثات میں 3 جاں بحق، دو بہنیں بھی شامل

Express News

برطانوی پارلیمنٹ میں ایران امریکا مذاکرات پر پاکستان کے کردار کا اعتراف

Express News

درآمدی ایندھن سے چلنے والے پلانٹس کی بندش سے بجلی کی غیراعلانیہ لوڈشیڈنگ شروع

Express News

9 مئی ریڈیو پاکستان نذر آتش کیس، صوبائی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی نے ریکارڈ مانگ لیا

Express News

میٹرک بورڈ کے امتحان میں نقل کروانے پر سینٹر انچارج کیخلاف مقدمہ درج

Express News

بحیرہ عرب میں سیکیورٹی اداروں کا مشترکہ آپریشن،20 کروڑ روپے مالیت کی غیرملکی شراب ضبط

